Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 gennaio: Clelia in dolce attesa, Vittorio pensieroso (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Paradiso delle Signore puntata di lunedì 25 gennaio: Vittorio non farà altro che pensare a Beatrice, specialmente quando saprà della gravidanza del tutto inaspettata. Ma chi è in dolce attesa? Scopriamolo insieme Trama Il Paradiso delle Signore 25 gennaio Ad essere in dolce attesa sarà Clelia. La notizia renderà felicissimo Luciano, che racconterà il tutto a Vittorio. Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore di lunedì 25 gennaio 2021, Vittorio sentirà sempre di più il desiderio di mettere su famiglia, tant'è che non riuscirà neppure a ...

