IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni di lunedì 25 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 22 gennaio 2021)puntata de Il5 di giovedì 21: Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) continua a non darsi pace per aver ceduto al bacio con Salvatore (Emanuel Caserio) e, dopo la morte del padre di Cosimo (Alessandro Cosentini), la ragazza si ritrova in un condizione molto difficile da gestire. Cosimo infatti è rimasto senza padre ad un mese dal suo matrimonio e, oltre al dolore per la perdita, si ritrova a dover gestire tutti gli affari della famiglia, tra cui quello con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) che il padre non ha fatto in tempo a portare a termine. Nel frattempo, al grande magazzino del, Beatrice Conti (Caterina Bertone) è spettatrice di una lite tra Agnese (Antonella ...