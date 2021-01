Il nuovo Studio Ovale di Joe Biden (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come da tradizione, il nuovo presidente degli Stati Uniti ha cambiato l'arredo del suo ufficio, ma le modifiche hanno un significato più politico che estetico Leggi su ilpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come da tradizione, ilpresidente degli Stati Uniti ha cambiato l'arredo del suo ufficio, ma le modifiche hanno un significato più politico che estetico

UffiziGalleries : Anche questo è inverno... protagonista silenzioso lui: il #gatto che sonnecchia sornione al caldo quando tutto semb… - fattoquotidiano : PONTE MORANDI Autostrade ignorò lo studio dei consulenti che invitavano a installare un sistema di sensori “intelli… - fattoquotidiano : Long Covid, lo studio: “Quasi un paziente su tre viene di nuovo ricoverato entro 5 mesi e uno su 8 muore per compli… - Metalitalia : AUTHOR & PUNISHER: in studio per il nuovo album #AUTHORPUNISHER - - antoniodb69 : RT @ilpost: Il nuovo Studio Ovale di Joe Biden -