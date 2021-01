Il New Deal di Biden nelle politiche green (Di venerdì 22 gennaio 2021) Conclusa felicemente la cerimonia di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, ora tutti gli analisti internazionali si dedicano alle previsioni sul nuovo corso della Presidenza Biden. Nella primissima fase del suo mandato Biden dovrà impegnarsi a comporre la polarizzazione interna generata dalle tendenze degli assalitori di Capitol Hill, ma contemporaneamente dovrà dedicarsi alla politica estera e al recupero di un ruolo più centrale nel panorama internazionale di Washington. Questo vale soprattutto per l’Europa alle prese con la sfida dell’autonomia strategica: obiettivo da tempo proclamato, ma soprattutto ancora lontano dall’essere realizzato. Come dichiarato, il presidente statunitense eletto, Joe Biden, nel suo primo giorno nello Studio Ovale ha firmato tutti gli ordini esecutivi promessi in cui invertire le ... Leggi su formiche (Di venerdì 22 gennaio 2021) Conclusa felicemente la cerimonia di insediamento di Joealla Casa Bianca, ora tutti gli analisti internazionali si dedicano alle previsioni sul nuovo corso della Presidenza. Nella primissima fase del suo mandatodovrà impegnarsi a comporre la polarizzazione interna generata dalle tendenze degli assalitori di Capitol Hill, ma contemporaneamente dovrà dedicarsi alla politica estera e al recupero di un ruolo più centrale nel panorama internazionale di Washington. Questo vale soprattutto per l’Europa alle prese con la sfida dell’autonomia strategica: obiettivo da tempo proclamato, ma soprattutto ancora lontano dall’essere realizzato. Come dichiarato, il presidente statunitense eletto, Joe, nel suo primo giorno nello Studio Ovale ha firmato tutti gli ordini esecutivi promessi in cui invertire le ...

