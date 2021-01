(Di venerdì 22 gennaio 2021)- "Ore difficili? Non sono state facili, ma adesso è tutto passato. Bisogna guardare avanti con ottimismo" . In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo ...

sportli26181512 : 'Il #Napoli si è stretto attorno a Insigne': Pisacane, agente del giocatore: 'Ore difficili? Non sono state facili,… - anna_1951 : RT @Costy_baw: @francescacheeks Tenetevelo stretto perchè sará l'unico titolo di quest'anno cari. Sempre forza napoli nonostante tutto??. No… - fungowastaken : @MM14XO sembra mio zio dei quartieri che parla in dialetto stretto quando partono le discussioni sul Napoli - giacomo94_ : RT @Costy_baw: @francescacheeks Tenetevelo stretto perchè sará l'unico titolo di quest'anno cari. Sempre forza napoli nonostante tutto??. No… - Mirko799 : RT @Costy_baw: @francescacheeks Tenetevelo stretto perchè sará l'unico titolo di quest'anno cari. Sempre forza napoli nonostante tutto??. No… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli stretto

Sebino Nela, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Un allenatore deve ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne ...