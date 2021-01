Il Mediatore europeo apre inchiesta sui contratti Ue per i vaccini" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Mediatore europeo ha aperto una inchiesta sulle procedure di acquisto dei vaccini anti - Covid della Commissione Ue. A renderlo noto è stato il Corporate Europe Observatory, ong che aveva ... Leggi su europa.today (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilha aperto unasulle procedure di acquisto deianti - Covid della Commissione Ue. A renderlo noto è stato il Corporate Europe Observatory, ong che aveva ...

COVID, il Mediatore europeo indaga sulla trasparenza dei contratti tra Ue e produttori di vaccini

Su richiesta del Corporate Europe Observatory (CEO), l'Ombudsman dell'Ue scrive alla Commissione per chiedere conto del suo rifiuto di rendere pubblico il contratto di prenotazione con AstraZeneca ...

