Il killeraggio della multinazionale sotto gli occhi del governo

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Macchinari fermi e lavoratori in cassa integrazione in attesa che ilsi attivi. Si presenta così lo scenario all’internofabbrica Trofean a Terni, una delle grandi eccellenze che ha scritto la storiafiliera produttiva italiana, che sta per essere liquidata e spenta per sempre. LaJindal, che aveva acquisito l’azienda e che ha deciso nei fatti di portare alla morte lo stabilimento, si sarebbe detta pronta ad attivare la cassa integrazione straordinaria dalla cessazioneproduzione per nove mesi. Laindiana Jindal, è una delle tante realtà che ha sottratto e sta sottraendo il primato che con tanto sacrificio, impegno e capacità gli italiani hanno straordinariamente costruito. “La Jindal ha portato via le ordinazioni e sta ...