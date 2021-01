Il giovane savonese di estrema destra arrestato si ispirava alle Ss e istigava alla violenza anti ebrea

Stelladiana101 : RT @cjmimun: Un giovane savonese e' stato arrestato dalla Digos. Si ispirava al gruppo suprematista statunitense AtomWaffen Division e alle… - AnsaLiguria : Terrorismo:giovane si ispirava SS e voleva strage come Utoya. 22enne savonese istigava alla violenza razziale #ANSA - LuisaRagni : RT @cjmimun: Un giovane savonese e' stato arrestato dalla Digos. Si ispirava al gruppo suprematista statunitense AtomWaffen Division e alle… - micheledammicc1 : Altro giovane 22enne savonese arrestato per terrorismo ispirato al nazismo. La Liguria sforna terroristi e.....comici? - cjmimun : Un giovane savonese e' stato arrestato dalla Digos. Si ispirava al gruppo suprematista statunitense AtomWaffen Divi… -

Ultime Notizie dalla rete : giovane savonese

Un’operazione contro il terrorismo di matrice suprematista è avvenuta in diverse zone d’Italia. La Polizia di Stato ha arrestato un giovane 22enne di Savona. Perquisizioni in corso nelle province di B ...È stato arrestato per aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo ...