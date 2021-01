Il gioco mortale su TikTok. Si strangola a dieci anni (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nino Materi Si è legata la cintura al collo per una sfida fatale. Aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio Quando i medici hanno annunciato la «morte cerebrale» della figlia Antonella, loro non hanno avuto dubbi: «Se non si risveglierà, autorizziamo la donazione dei suoi organi». Antonella ha appena 10 anni e fino a un giorno fa i suoi genitori potevano abbracciarla piangendo di gioia. Una famiglia felice. Ieri, quegli stessi genitori, l'hanno forse abbracciata per l'ultima volta, piangendo di dolore. Una famiglia distrutta. Colpa di un «gioco» assurdo: una sfida mortale che si chiama «Blackout challenge», che consiste nello stringersi una cintura alla gola e resistere il più possibile. Il tutto in diretta su TikTok, il social «giovane» dove tutto avviene, compreso ciò che non dovrebbe avvenire ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nino Materi Si è legata la cintura al collo per una sfida fatale. Aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio Quando i medici hanno annunciato la «morte cerebrale» della figlia Antonella, loro non hanno avuto dubbi: «Se non si risveglierà, autorizziamo la donazione dei suoi organi». Antonella ha appena 10e fino a un giorno fa i suoi genitori potevano abbracciarla piangendo di gioia. Una famiglia felice. Ieri, quegli stessi genitori, l'hanno forse abbracciata per l'ultima volta, piangendo di dolore. Una famiglia distrutta. Colpa di un «» assurdo: una sfidache si chiama «Blackout challenge», che consiste nello stringersi una cintura alla gola e resistere il più possibile. Il tutto in diretta su, il social «giovane» dove tutto avviene, compreso ciò che non dovrebbe avvenire ...

