Il Garante della Privacy blocca TikTok per chi non ha accertato l’età anagrafica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Questa mattina, in un nostro approfondimento, avevamo analizzato come le condizioni d’uso di TikTok non fossero rispettate dai giovani utenti. Il social network, ovviamente, ha delle responsabilità nella certificazione ufficiale dell’età degli iscritti alla sua piattaforma e questa sono state riconosciute anche dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali che oggi – all’indomani dei fatti che hanno visto come vittima una bambina di Palermo – ha preso una decisione temporanea ma drastica nei confronti del social network: TikTok bannato e bloccato per tutti quei profili di cui non è stata accertata con sicurezza l’età anagrafica degli iscritti. LEGGI ANCHE > Il problema non sono le challenge. Il problema è che, se hai 10 anni, vìoli le condizioni d’uso ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Questa mattina, in un nostro approfondimento, avevamo analizzato come le condizioni d’uso dinon fossero rispettate dai giovani utenti. Il social network, ovviamente, ha delle responsabilità nella certificazione ufficiale deldegli iscritti alla sua piattaforma e questa sono state riconosciute anche dall’Autoritàper la protezione dei dati personali che oggi – all’indomani dei fatti che hanno visto come vittima una bambina di Palermo – ha preso una decisione temporanea ma drastica nei confronti del social network:bannato eto per tutti quei profili di cui non è stata accertata con sicurezzadegli iscritti. LEGGI ANCHE > Il problema non sono le challenge. Il problema è che, se hai 10 anni, vìoli le condizioni d’uso ...

Agenzia_Ansa : Garante della privacy dispone il blocco di #TikTok dopo il caso della bimba di Palermo #ANSA - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Il Garante della Privacy ha disposto il blocco dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sa stat… - HuffPostItalia : TikTok, il garante della privacy dispone il blocco per gli utenti di cui non è stata verificata l'età - cdghietta : RT @HuffPostItalia: TikTok, il garante della privacy dispone il blocco per gli utenti di cui non è stata verificata l'età - GarauSilvana : RT @LaNotiziaTweet: Il Garante della privacy dispone il blocco immediato di #TikTok per gli utenti di cui non sia stata verificata l’età ht… -