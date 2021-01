Il Garante della Privacy blocca TikTok. Fermato l’uso dei dati dopo il caso della bimba di Palermo (Di venerdì 22 gennaio 2021) La decisione è arriva d’urgenza. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto per il social network TikTok «il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica», un intervento reso necessario «a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo». Nel comunicato in cui viene diffusa questa presa di posizione, il Garante spiega che «già a dicembre aveva contestato a Tik Tok una serie di violazioni: scarsa attenzione alla tutela dei minori; facilità con la quale è aggirabile il divieto, previsto dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori sotto i 13 anni; poca trasparenza e chiarezza nelle ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) La decisione è arriva d’urgenza. Ilper la protezione deipersonali ha disposto per il social network«il blocco immediato deldeidegli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica», un intervento reso necessario «a seguitoterribile vicendabambina di 10 anni di». Nel comunicato in cui viene diffusa questa presa di posizione, ilspiega che «già a dicembre aveva contestato a Tik Tok una serie di violazioni: scarsa attenzione alla tutela dei minori; facilità con la quale è aggirabile il divieto, previsto dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori sotto i 13 anni; poca trasparenza e chiarezza nelle ...

Agenzia_Ansa : Garante della privacy dispone il blocco di #TikTok dopo il caso della bimba di Palermo #ANSA - Corriere : TikTok, dopo la bambina morta a Palermo il Garante della privacy dispone il blocco del social - HuffPostItalia : TikTok, il garante della privacy dispone il blocco per gli utenti di cui non è stata verificata l'età - konlazeta : Agenzia ANSA: Garante della privacy dispone il blocco di TikTok. Dopo il caso della bimba di Palermo - Cronaca.… - PalermoToday : TikTok, il Garante della Privacy dispone il blocco per gli utenti di cui non è stata verificata l’età… -