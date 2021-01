Il garante della privacy blocca TikTok: "Deve accertare l'età degli utenti" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo la morte della bambina di Palermo, l’Autorità vieta al social di usare i "dati di utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Di fatto uno stop totale perché la piattaforma non può verificarli Leggi su repubblica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo la mortebambina di Palermo, l’Autorità vieta al social di usare i "dati diper i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Di fatto uno stop totale perché la piattaforma non può verificarli

