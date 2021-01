Il Garante blocca TikTok dopo il caso della bimba morta a Palermo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo l'ente regolatore, il social network deve accertare l'età degli utenti dopo la morte della bambina di Palermo, l’Autorità vieta al social di usare i "dati di utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Di fatto uno stop totale perché la piattaforma non può verificarli Leggi su it.mashable (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo l'ente regolatore, il social network deve accertare l'età degli utentila mortebambina di, l’Autorità vieta al social di usare i "dati di utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Di fatto uno stop totale perché la piattaforma non può verificarli

