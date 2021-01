Il G20 2021 a guida italiana | un nuovo tavolo di gioco?

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La parola che domina il dibattito politico internazionale è, senza dubbio, multilateralismo. La crisi Covid e, prima ancora, la crisi climatica, hanno evidenziato con forza quanto a problemi complessi deve seguire una soluzione corale, condivisa e di respiro internazionale. L’elezione di Joe Biden è inoltre il momento chiave per riportare in auge il multilateralismo, tramite un percorso di dialogo e confronto che era stato accantonato dal suo predecessore. Naturalmente, il multilateralismo del XXI secolo sarà ben diverso da quello sperimentato nel ’900: non è più l’epoca di un multilateralismo aprevalentemente atlantica e sarà indispensabile capire come bilanciare interessi, strategie e visioni degli attori ad oggi più dirimenti. Il rischio – per l’Italia e per l’Europa – è che si vada verso un multilateralismo gravitante sul Pacifico. In questo contesto, il ...