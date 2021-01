Il Faraone e la Roma: storia di un ritorno voluto e annunciato (Di sabato 23 gennaio 2021) Stephan El Sharaawy e la Roma: storia di un ritorno voluto e annunciato. Siamo a un passo dalla firma per il Faraone, oggi ventottenne, che tornerà a vestire la maglia giallorossa dopo la parentesi allo Shanghai Shenhua in Cina. La sua precedente esperienza nella Capitale ebbe inizio il 26 gennaio 2016, col Milan fu stipulato un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni, dopo la sfortunata parentesi col Monaco. Esordio con gol contro il Frosinone il 30 gennaio, la sua prima firma è di tacco e al volo e scatena l’entusiasmo della piazza, viene riscattato a giugno dopo 8 gol in 18 presenze. Nella stagione seguente realizza la sua prima doppietta in Europa, nella sfida di EL contro l’Austria Vienna, chiudendo l’annata con 12 reti in 44 partite tra tutte le competizioni. Col ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Stephan El Sharaawy e ladi un. Siamo a un passo dalla firma per il, oggi ventottenne, che tornerà a vestire la maglia giallorossa dopo la parentesi allo Shanghai Shenhua in Cina. La sua precedente esperienza nella Capitale ebbe inizio il 26 gennaio 2016, col Milan fu stipulato un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni, dopo la sfortunata parentesi col Monaco. Esordio con gol contro il Frosinone il 30 gennaio, la sua prima firma è di tacco e al volo e scatena l’entusiasmo della piazza, viene riscattato a giugno dopo 8 gol in 18 presenze. Nella stagione seguente realizza la sua prima doppietta in Europa, nella sfida di EL contro l’Austria Vienna, chiudendo l’annata con 12 reti in 44 partite tra tutte le competizioni. Col ...

