Il documento che dimostra che l' Italia non era pronta alla pandemia

Leggi su agi

(Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - In unche entrerà agli atti della causa civile dei familiari delle vittime contro il Governo e la Regione e nell'indagine della Procura di Bergamo, l'ex generale dell'Esercito Pier Paolo Lunelli scrive che l'“ha trascurato o peggio ignorato sino a quando era troppo tardi” di sviluppare le “8 capacità fondamentali per fronteggiare una” come sarebbe stata obbligata a fare dal Regolamento sanitario internazionale (RSI) dell'Oms. "Entro il 2012 l'doveva adeguarsi ma non l'ha fatto" Nell'articolo 13 di questo, entrato in vigore il 17 giugno 2007, si legge che “ogni Stato è obbligato a sviluppare, rafforzare e mantenere il prima possibile, ma non più tardi di 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la capacità di rispondere ...