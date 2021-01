Il Covid cancella il Carnevale di Rio. Il sindaco: 'Impossibile organizzarlo'. Non succedeva dal 1912 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anche lo storico Carnevale di Rio si arrende al coronavirus . Il sindaco di Rio de Janeiro Eduardo Paes ha infatti annunciato la cancellazione del Carnevale 2021 proprio per via del Covid, e ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anche lo storicodi Rio si arrende al coronavirus . Ildi Rio de Janeiro Eduardo Paes ha infatti annunciato lazione del2021 proprio per via del, e ha ...

Il covid cancella anche il Carnevale di Rio. Il sindaco della famosa e gioiosa città brasiliana lo ha annunciato con rammarico dal suo profilo twitter. "Nel 2022 potremo (tutti debitamente vaccinati) ...