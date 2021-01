Il Covid cancella anche il Carnevale di Rio: in Brasile 60mila nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Covid cancella il Carnevale di Rio de Janeiro. Il sindaco Eduardo Paes ha annunciato che la città brasiliana rinuncerà organizzare la sua festa annuale a causa dell’aumento dei contagi. Le scuole di samba speravano ancora che la ricorrenza potesse essere celebrata il prossimo luglio. “Non ho mai nascosto la mia passione per il Carnevale e conosco l’importanza economica di questo evento culturale per la nostra cittò. Tuttavia, mi sembra sciocco immaginare in questo periodo che potremo organizzare il Carnevale a luglio”, ha scritto Paes su Twitter. Il primo cittadino ha aggiunto: “Nel 2022 potremo (tutti debitamente vaccinati) celebrare la vita e la nostra cultura con tutta l’intensità che merita”. Paes, inoltre, ha annunciato aiuti economici per i cittadini che saranno danneggiati dalla ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilildi Rio de Janeiro. Il sindaco Eduardo Paes ha annunciato che la città brasiliana rinuncerà organizzare la sua festa annuale a causa dell’aumento dei contagi. Le scuole di samba speravano ancora che la ricorrenza potesse essere celebrata il prossimo luglio. “Non ho mai nascosto la mia passione per ile conosco l’importanza economica di questo evento culturale per la nostra cittò. Tuttavia, mi sembra sciocco immaginare in questo periodo che potremo organizzare ila luglio”, ha scritto Paes su Twitter. Il primo cittadino ha aggiunto: “Nel 2022 potremo (tutti debitamente vaccinati) celebrare la vita e la nostra cultura con tutta l’intensità che merita”. Paes, inoltre, ha annunciato aiuti economici per i cittadini che saranno danneggiati dalla ...

