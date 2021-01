Il 'costruttore' Causin: 'O si fa il Conte ter o si va alle urne ma al momento...' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Che accade? 'C'è una percentuale molto alta che si vada al voto...''. Il senatore Andrea Causin, che ha lasciato Forza Italia per votare la fiducia al governo Conte e ora approderà nel Misto, ammette ... Leggi su globalist (Di venerdì 22 gennaio 2021) Che accade? 'C'è una percentuale molto alta che si vada al voto...''. Il senatore Andrea, che ha lasciato Forza Italia per votare la fiducia al governoe ora approderà nel Misto, ammette ...

Il senatore che ha lasciato Forza Italia per votare la fiducia al governo Conte e ora approderà nel Misto punta su Conte: "Serve un nuovo soggetto politico con forte propensione europeista".

Crisi di Governo, Berlusconi scende in campo: vuole chiamarli uno ad uno

Dopo il si dei due parlamentari di Forza Italia, Mariarosaria Rossi e Andrea Causin, che hanno scelto quindi di sostenere la maggioranza del governo, Berlusconi ha deciso di attivarsi in prima persona ...

