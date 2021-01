Il centrodestra sale al Colle e chiede compatto a Mattarella nuove elezioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) 'L'inconsistenza della maggioranza è ormai certificata' sostengono compatti Salvini, Meloni e Tajani che ritengono ormai impossibile lavorare con l'attuale Parlamento Leggi su tg.la7 (Di venerdì 22 gennaio 2021) 'L'inconsistenza della maggioranza è ormai certificata' sostengono compatti Salvini, Meloni e Tajani che ritengono ormai impossibile lavorare con l'attuale Parlamento

Domenic62340660 : RT @Gianmar26145917: #PalazzoChigi lascia filtrare che #Mattarella prende atto che la maggioranza c'è e non da scadenze al #governoConte I… - CORDESCOM : RT @Gianmar26145917: #PalazzoChigi lascia filtrare che #Mattarella prende atto che la maggioranza c'è e non da scadenze al #governoConte I… - Toniapatty : RT @Gianmar26145917: #PalazzoChigi lascia filtrare che #Mattarella prende atto che la maggioranza c'è e non da scadenze al #governoConte I… - Tullio_Filippi : RT @Gianmar26145917: #PalazzoChigi lascia filtrare che #Mattarella prende atto che la maggioranza c'è e non da scadenze al #governoConte I… - Ilsognatore13 : RT @Gianmar26145917: #PalazzoChigi lascia filtrare che #Mattarella prende atto che la maggioranza c'è e non da scadenze al #governoConte I… -

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra sale Il caso Cesa sulla crisi. Centrodestra al Quirinale, governo finito Agenzia ANSA Caso Cesa: al Quirinale salgono Lega, FdI e Fi senza i piccoli

Clicca e condividi l'articoloL’inchiesta di Catanzaro lascia senza guida l’Udc e spiazza i negoziatori di Conte. Il leader del partito centrista Lorenzo Cesa è indagato per associazione a delinquere a ...

Il caso Cesa sulla crisi. Centrodestra al Quirinale, governo finito

L'inchiesta di Catanzaro lascia senza guida l'Udc e spiazza i negoziatori di Conte. Il leader del partito centrista Lorenzo Cesa è indagato per associazione a delinquere aggravata da metodo mafioso e ...

Clicca e condividi l'articoloL’inchiesta di Catanzaro lascia senza guida l’Udc e spiazza i negoziatori di Conte. Il leader del partito centrista Lorenzo Cesa è indagato per associazione a delinquere a ...L'inchiesta di Catanzaro lascia senza guida l'Udc e spiazza i negoziatori di Conte. Il leader del partito centrista Lorenzo Cesa è indagato per associazione a delinquere aggravata da metodo mafioso e ...