Il business della violenza. Il canale Telegram Risse_Italiane e la monetizzazione dei video di pestaggi (Di venerdì 22 gennaio 2021) È da qui che vengono le immagini della rissa al Pincio, quelle della rissa a Gallarate ripresa dai balconi e quelle del pestaggio contro un minore in un deposito di mattonelle. Nelle ultime settimane il logo di Risse Italiane è circolato spesso, sia tra le chat di WhatsApp che nelle pagine dedicate ai video dei giornali online. Con oltre 36 mila iscritti e decine di video in archivio, questo gruppo Telegram è diventato uno dei più seguiti. È un canale broadcast. C'è un admin che invia materiale e gli utenti iscritti possono solo commentare i contenuti che vengono postati. I filmati sono tutti di pestaggi. Uomini, donne, ragazzini, italiani e stranieri. Alcuni si chiudono con insulti e schiaffi, altri con sangue che esce dalla bocca, calci e ...

Ultime Notizie dalla rete : business della Il business della violenza. Il canale Telegram Risse_Italiane e la monetizzazione dei video di pestaggi Open Tinexta: Co.Mark entra in Queryo Advance S.r.l. (Queryo) con una quota del 60%

Co.Mark S.p.A. società del Gruppo Tinexta, ha finalizzato un accordo per entrare nel capitale della società Queryo, valutando il 60% della società, su base cash free/debt free, circa 8,75 milioni di e ...

Laura Milani: «Porterò a Torino almeno due grandi mostre all’anno»

Il nuovo presidente di Paratissima: «Ogni anno faremo un tour e cercheremo altri partner che ci offriranno luoghi». Si inizia con il lavoro del fotografo Lindbergh ...

