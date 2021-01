Il bollettino di oggi 22 gennaio | 472 morti e 13 633 contagiati Indice Rt sotto l’1

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’RT nazionale scendel’1, fermandosi a 0,97 (era 1,09 solo una settimana fa). 13.633 è invece il numero dei nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, che portano il totale deidall’inizio dell’epidemia a 2.441.854. Sono 472 invece i(ieri erano 521), portando il numero totale a 84.674. Il tutto su 264.728 test per (molecolari e antigenici) effettuati, registrando il tasso di positività al 5,1% (ieri era al 5,2%). Le persone guarite disono 27.676, +1,5% rispetto a ieri (erano +20.519). Il numero totale delle persone apositive sono 502.053 A diminuire sono anche i ricoverati nelle terapie intensive, 38 in meno rispetto a ieri, con un numero complessivo di 2.390 persone (i nuovi ingressi sono 144). Nei reparti ...