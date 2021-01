Il Benevento viene raggiunto dalla doppietta di Zaza, finisce 2-2 al Vigorito (Di venerdì 22 gennaio 2021) finisce con un rocambolesco 2-2 l’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A tra Benevento e Torino. Al Vigorito apre le marcature Glik ma la rete del difensore centrale giallorosso viene annullata per un fallo di mano, ci pensa Viola su rigore a dare il vantaggio ai sanniti e si va al riposo sull’1-0. A inizio ripresa nel giro di due minuti Lapadula segna il 2-0 e Zaza accorcia le distanze, al 64? viene annullata la sua doppietta personale per un fallo di mano di Belotti nell’azione. Pareggio e doppietta per Zaza che alla fine arriva al 93? con un grande guizzo in area di rigore. Buoni segnali nella prima di Nicola sulla panchina granata, un’altra serata a corrente alternata per la squadra di Inzaghi. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021)con un rocambolesco 2-2 l’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A trae Torino. Alapre le marcature Glik ma la rete del difensore centrale giallorossoannullata per un fallo di mano, ci pensa Viola su rigore a dare il vantaggio ai sanniti e si va al riposo sull’1-0. A inizio ripresa nel giro di due minuti Lapadula segna il 2-0 eaccorcia le distanze, al 64?annullata la suapersonale per un fallo di mano di Belotti nell’azione. Pareggio eperche alla fine arriva al 93? con un grande guizzo in area di rigore. Buoni segnali nella prima di Nicola sulla panchina granata, un’altra serata a corrente alternata per la squadra di Inzaghi. Foto: Twitter ...

