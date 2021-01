Il 22enne arrestato per terrorismo incitava alla violenza sulle donne

Leggi su dire

(Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – Dall’operazione anti-terrorismo in Liguria, emerge che nel mirino del 22enne di Savona arrestato, che si ispirava alle Waffen-SS naziste, non c’erano solo gli ebrei ma anche le donne. Un aspetto singolare di misoginia esasperata. Il giovane diceva di appartenere alla corrente Incel, ovvero gli “involontariamente celibi”, un gruppo che prenderebbe di mira proprio il genere femminile incitando all’odio. Sul web si sottolinea che coloro che si autodefiniscono Incel hanno un’alta probabilità di sentirsi arrabbiati, frustrati e/o depressi per insuccessi con le donne.Su Wikipedia viene spiegato che ‘Incel’ è un membro di una subcultura online, composta prevalentemente da uomini, che afferma di non riuscire a trovare un partner sentimentale e/o sessuale, nonostante ne desideri uno, in quanto rifiutato. Il neologismo inglese deriva dalla fusione di due parole, ‘involuntary celibate’, traducibile in italiano come ‘celibe involontario’. Il termine Incel comparve per la prima volta negli anni novanta, in concomitanza con lo sviluppo di Internet e dei primi forum in linea. Sembra che fu coniato da una studentessa canadese bisessuale che creò un sito dedicato ai celibi involontari. Di per sé il termine indica chiunque non riesca a trovare un partner sessuale, e quindi non avrebbe una connotazione politica o ideologica, tuttavia è usato principalmente da uomini etero, che frequentano appositi forum online, che hanno difficoltà nelle relazioni con le donne e che ne incolpano la società e le donne stesse. Secondo Wikipedia, il termine ha iniziato a diventare noto dal 2018, dopo l’attentato di Toronto del 23 aprile 2018.