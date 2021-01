Il 22enne arrestato a Savona che progettava attentati come a Utoya (Di venerdì 22 gennaio 2021) Terrorismo, nazionalismo, negazionismo e propaganda. Un’organizzazione di matrice nazional socialista, con riferimenti neonazisti e antisemiti. Una vera e propria associazione con finalità di terrorismo contro gli ebrei. E poi minacce, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e non. Tutto questo è accaduto a Savona, dove un ragazzo di 22 anni questa mattina è stato arrestato nell’ambito di un’operazione antiterrorismo in ambienti della destra radicale contigui al terrorismo di matrice suprematista. Un’operazione riuscita grazie all’intercettazione di una chat segreta – scoperta dagli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Chiara Paolucci – in cui assieme ad altri coetanei progettavano attacchi e massacri, traendo ispirazioni da quelli del 2011 e del 2019 rispettivamente in Norvegia e in Nuova Zelanda. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Terrorismo, nazionalismo, negazionismo e propaganda. Un’organizzazione di matrice nazional socialista, con riferimenti neonazisti e antisemiti. Una vera e propria associazione con finalità di terrorismo contro gli ebrei. E poi minacce, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e non. Tutto questo è accaduto a, dove un ragazzo di 22 anni questa mattina è statonell’ambito di un’operazione antiterrorismo in ambienti della destra radicale contigui al terrorismo di matrice suprematista. Un’operazione riuscita grazie all’intercettazione di una chat segreta – scoperta dagli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Chiara Paolucci – in cui assieme ad altri coetaneino attacchi e massacri, traendo ispirazioni da quelli del 2011 e del 2019 rispettivamente in Norvegia e in Nuova Zelanda. ...

poliziadistato : Operazione antiterrorismo in varie città italiane. #Digos questure di Genova e Savona con #Ucigos hanno arrestato u… - TgrRai : #Terrorismo, operazione contro la #destra radicale: arrestato un 22enne di #Savona per propaganda suprematista. In… - poliziadistato : Il 22enne savonese arrestato da #Digos aveva creato chat dove istigava alla violenza e a commettere atti estremi an… - avv_procopio : RT @ProfCampagna: Blitz in varie città italiane per #terrorismo 'suprematista'. A Savona è stato arrestato un 22enne della destra radicale… - IoCivico : RT @ProfCampagna: Blitz in varie città italiane per #terrorismo 'suprematista'. A Savona è stato arrestato un 22enne della destra radicale… -