Il 20 Gennaio 1752 iniziò la realizzazione della Reggia di Caserta

Era il 1750 quando il Re di Napoli Carlo di Borbone, che dopo nove anni sarebbe diventato Re di Spagna con il nome di Carlo III, volle che fosse costruito un grande e magnifico palazzo, così bello da poter competere con le altre residenze reali sparse in giro per l'Europa, senza dover loro invidiare nulla, deciso a dimostrare la grandezza del suo Regno. Riteneva che la città di Napoli non fosse facilmente difendibile in caso di attacco perché si affacciava sul mare, per questo ci fu la scelta del sito su cui erigere la splendida residenza Reale che cadde sulla pianura Casertana, a una ventina di chilometri dal capoluogo del Regno. Per la realizzazione di un'opera così geniale ed importante, il sovrano incaricò l'architetto romano Nicola Salvi, in passato architetto della Fontana di Trevi, il quale però diede palese rifiuto alla proposta.

La Reggia di Caserta festeggia il 269esimo anniversario dalla posa della prima pietra. Era il 1750 quando Carlo di Borbone scelse il luogo per la costruzione di una nuova reggia, intorno alla quale sarebbe sorta una nuova città.

