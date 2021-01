I viaggi di lusso non temono il Covid: da Dubai all’India pacchetto vacanza con vaccino, jet e piscina (Di venerdì 22 gennaio 2021) viaggi di lusso con prezzi per super ricchi. E con tanto di vaccino anti Covid a doppia dose. Capricci per milionari? Fino a un certo punto, perché sembrerebbe questa, a inizio 2021, la nuova frontiera delle vacanze nei paradisi tropicali in tempi di Covid. E neppure sembri strano che questa tendenza cominci ad affermarsi in Gran Bretagna, uno dei Paesi più colpiti al mondo dal Sars-CoV-2 e dalle sue varianti, prima fra tutte quella inglese. Fra Dubai e Nuova Delhi Stando infatti al racconto dei media britannici, fra cui The Telegraph e The Independent, un ristretto club privato, il Knightsbridge Circle, ha portato i suoi membri negli Emirati Arabi – a Dubai e Abu Dhabi – per sottoporli privatamente al vaccino Pfizer. viaggi ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 22 gennaio 2021)dicon prezzi per super ricchi. E con tanto diantia doppia dose. Capricci per milionari? Fino a un certo punto, perché sembrerebbe questa, a inizio 2021, la nuova frontiera delle vacanze nei paradisi tropicali in tempi di. E neppure sembri strano che questa tendenza cominci ad affermarsi in Gran Bretagna, uno dei Paesi più colpiti al mondo dal Sars-CoV-2 e dalle sue varianti, prima fra tutte quella inglese. Frae Nuova Delhi Stando infatti al racconto dei media britannici, fra cui The Telegraph e The Independent, un ristretto club privato, il Knightsbridge Circle, ha portato i suoi membri negli Emirati Arabi – ae Abu Dhabi – per sottoporli privatamente alPfizer....

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus Gb, la nuova frontiera delle vacanze: viaggi di lusso negli Emirati Arabi e in India con vaccino incluso… - MediasetTgcom24 : Coronavirus Gb, la nuova frontiera delle vacanze: viaggi di lusso negli Emirati Arabi e in India con vaccino inclus… - martinagargi : E se la libertà porta fuori tu ci incarceri nei paraggi Ci imprigioni come piccioni viaggiatori senza messaggi Qua… - watashiwasimona : @mocval ma va i miei mi hanno solo regalato viaggi di lusso e permesso di studiare senza dovermi preoccupare dei so… - gallo_graziella : E comunque penso che quella a volere i vestiti costosi , viaggi, e cene di lusso e' G e non #ELIGREG ......… -