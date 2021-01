I mercenari russi nel caos della Repubblica Centrafricana | così i soldati della Wagner puntano a diamanti e oro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Dichiarato ieri sera anche lo stato d’emergenza: è l’ultimo attocrisi che si sta incancrenendo in. Un presidente eletto sul filo del rasoio, ribelli, militari,e risorse che fanno gola: ciò che sta avvenendo in uno dei paesi più poveri e instabili al mondo, riassume tutto lo scontro di potere e di interessi in corso a Bangui. I fatti: a fine dicembre sono fissate le elezioni per scegliere il successore di Faustin-Arcange Touadera; per la corsa si presenta anche l’ex presidente François Bozizé, ma la Corte costituzionale ne rigetta la candidatura, poiché su di lui pendono un mandato d’arresto internazionale e sanzioni Onu. I vari gruppi ribelli che lo sostengono si uniscono in una coalizione (CPC) e sferrano attacchi in diversi punti del paese, puntando a ...