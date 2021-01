I gioielli di Franca Valeri all’asta su Christie’s (Di venerdì 22 gennaio 2021) Franca Valeri, attrice italiana, è morta lo scorso agosto all’età di cento anni. Amata nel mondo dello spettacolo per la sua comicità e personalità, aveva una grande passione oltre per la recitazione anche per la collezionare di gioielli soprattutto zaffiri e oro giallo. Adesso gli eredi di Franca Valeri hanno messo all’asta la sua collezione di preziosi su Christie’s Milano. Gli eredi della signorina snob hanno affidato su Christie’s diversi pezzi della sua collezione. I gioielli in questioni appartengono a diversi brand rinomati sia italiani che internazionali. Sono circa settanta pezzi tra zaffiri e gioielli in oro giallo che vanno a comporre il lotto Jewels online – La Dolce Vita , in vendita fin da subito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021), attrice italiana, è morta lo scorso agosto all’età di cento anni. Amata nel mondo dello spettacolo per la sua comicità e personalità, aveva una grande passione oltre per la recitazione anche per la collezionare disoprattutto zaffiri e oro giallo. Adesso gli eredi dihanno messola sua collezione di preziosi suMilano. Gli eredi della signorina snob hanno affidato sudiversi pezzi della sua collezione. Iin questioni appartengono a diversi brand rinomati sia italiani che internazionali. Sono circa settanta pezzi tra zaffiri ein oro giallo che vanno a comporre il lotto Jewels online – La Dolce Vita , in vendita fin da subito ...

