I genitori di Antonella rompono il silenzio | parole che toccano il cuore e fanno riflettere

"Abbiamo scelto di dire si alla donazione perché nostra figlia avrebbe detto "si, fatelo". Era una bambina generosa. E visto che non potevamo averla più con noi, abbiamo ritenuto giusto aiutare altri bambini". Sono le parole dei genitori della bambina di 10 anni deceduta a Palermo in seguito a una sfida sul social Tik Tok. Il loro consenso alla donazione degli organi della figlia salverà quattro bambini in altre regioni d'Italia. Il prelievo degli organi, iniziato all'Ospedale dei Bambini questa mattina, è terminato da pochi minuti. Sono prelevati il fegato, che è stato splittato (diviso a metà e destinato a due bambini), i reni e il pancreas che sarà trapiantato in combinato con una parte di fegato. Il cuore e i polmoni non sono stati ritenuti idonei al trapianto, mentre per le cornee i genitori

