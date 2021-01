I Cinque Stelle avvertono. La questione morale non ammette eccezioni. L’inchiesta su Cesa complica le trattative con i costruttori. Di Maio chiude al dialogo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le grandi manovre degli ultimi giorni per portare quanti più “volenterosi” a sostenere il governo proseguono con fibrillazione, visti anche i tempi strettissimi che dal Colle vengono suggeriti per portare a compimento l’operazione ma è evidente che la notizia piombata ieri mattina come un fulmine a ciel sereno delL’inchiesta – e i relativi arresti – della procura di Catanzaro per “associazione a delinquere aggravata da metodo mafioso” che si è abbattuta sull’Udc non sia di poco conto. Il coinvolgimento, solo come indagato, del segretario Lorenzo Cesa, ha quantomeno l’effetto immediato di rallentare la macchina dei contatti per la costruzione dei nuovi gruppi. E il punto è proprio questo, la questione del gruppo: su spinta del Quirinale ma anche del Pd, la necessità è che l’operazione “costruttori” per essere solida ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le grandi manovre degli ultimi giorni per portare quanti più “volenterosi” a sostenere il governo proseguono con fibrillazione, visti anche i tempi strettissimi che dal Colle vengono suggeriti per portare a compimento l’operazione ma è evidente che la notizia piombata ieri mattina come un fulmine a ciel sereno del– e i relativi arresti – della procura di Catanzaro per “associazione a delinquere aggravata da metodo mafioso” che si è abbattuta sull’Udc non sia di poco conto. Il coinvolgimento, solo come indagato, del segretario Lorenzo, ha quantomeno l’effetto immediato di rallentare la macchina dei contatti per la costruzione dei nuovi gruppi. E il punto è proprio questo, ladel gruppo: su spinta del Quirinale ma anche del Pd, la necessità è che l’operazione “” per essere solida ...

davidallegranti : I Cinque stelle sperano adesso nel sostegno dei senatori che avevano espulso dal M5s. È tutto un circo meraviglioso. - davidallegranti : Sembra ieri che i Cinque stelle ti chiedevano 100 mila euro se lasciavi il gruppo parlamentare. Oggi pagherebbero l… - agorarai : 'Credo che i cinque stelle si siano trasformati da quelli che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di… - Affaritaliani : 'Milano Concreta, siamo la terza via' Nasce la lista degli ex Cinque Stelle - jimm523 : RT @Stefano173456: (Io) Ciao, tu per chi voti? (Italiota clasico) Non lo so, sono quasi tutti in galera. E tu? Io voto m5s, sono anche un… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque Stelle I rom: «votiamo il PD ei Cinque stelle perché ci danno il reddito di cittadinanza» - Il video shock la VOCE del TRENTINO “Doveroso assicurare piena assistenza alle donne con tumore alla mammella”: la richiesta 5Stelle di riaprire le Chirurgie bloccate da luglio

«È doveroso assicurare la piena assistenza delle donne con tumore alla mammella. A riguardo vanno riviste le scelte del precedente Commissario, Saverio Cotticelli, che comportano il blocco dell’attivi ...

Sondaggi politici, Conte pesca nel non voto ma le destre sempre avanti

Crisi governo ll voto di fiducia al Senato ha chiuso solo temporaneamente una crisi che vede tanti sconfitti e nessun chiaro vincitore. Matteo Renzi non è riuscito a far cadere il premier.

«È doveroso assicurare la piena assistenza delle donne con tumore alla mammella. A riguardo vanno riviste le scelte del precedente Commissario, Saverio Cotticelli, che comportano il blocco dell’attivi ...Crisi governo ll voto di fiducia al Senato ha chiuso solo temporaneamente una crisi che vede tanti sconfitti e nessun chiaro vincitore. Matteo Renzi non è riuscito a far cadere il premier.