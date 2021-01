Huesca – Villarreal sabato 23 alle 14.00 la sfida (Di venerdì 22 gennaio 2021) sabato 23 gennaio 2021, alle ore 14:00 é in programma Huesca – Villarreal, match valido per la 20°giornata di Liga. Per come si presenta sembra una partita senza storie. Sulla carta il Villarreal è molto più forte dei padroni di casa. Ma come sappiamo il campionato spagnolo non è mai scontato. Huesca – Villarreal: risultato scontato? Ritengo di no, anzi potrei anche pensare ad una bella sorpresa, che permetterebbe all’Huesca di uscire dalla fase no. Ricordiamo che nell‘ultimo match, disputato il 13 settembre 2020 lo stesso era terminato con il punteggio di 1-1. Detto questo i bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Villarreal e ne quotano la vittoria a 1.80 Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021)23 gennaio 2021,ore 14:00 é in programma, match valido per la 20°giornata di Liga. Per come si presenta sembra una partita senza storie. Sulla carta ilè molto più forte dei padroni di casa. Ma come sappiamo il campionato spagnolo non è mai scontato.: risultato scontato? Ritengo di no, anzi potrei anche pensare ad una bella sorpresa, che permetterebbe all’di uscire dalla fase no. Ricordiamo che nell‘ultimo match, disputato il 13 settembre 2020 lo stesso era terminato con il punteggio di 1-1. Detto questo i bookmakers ipotizzano che a vincere sarà ile ne quotano la vittoria a 1.80 Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove ...

andreapezzoni87 : #LaLiga, 20^ giornata Oggi Levante-Valladolid h21 Domani Huesca-Villarreal h14 Siviglia-Cadice h16.15 Real Socieda… - Fantacalciok : LalIga, Huesca – Villarreal: diretta live, risultato in tempo reale - infobetting : Huesca-Villarreal: formazioni, quote, pronostici. I ragazzi di Emery favoriti - sportli26181512 : #Liga: solo un pari per il Villarreal, vincono Betis e Getafe: La squadra di Emery non va al di là del 2-2 casaling… -

Ultime Notizie dalla rete : Huesca Villarreal Huesca-Villarreal: formazioni, quote, pronostici. I ragazzi di Emery favoriti all’El Alcoraz Infobetting Huesca – Villarreal sabato 23 alle 14.00 la sfida

Sabato 23 gennaio 2021, alle ore 14:00 é in programma Huesca – Villarreal, match valido per la 20°giornata di Liga.

Liga: vittorie facili per le prime tre della classe?

Inizia questa sera la 20a giornata di campionato in Liga. La classifica parla chiaro con l’Atletico Madrid che detta legge da tempo e Real e Barca che inseguono. Più staccate, ma senza perdere le sper ...

Sabato 23 gennaio 2021, alle ore 14:00 é in programma Huesca – Villarreal, match valido per la 20°giornata di Liga.Inizia questa sera la 20a giornata di campionato in Liga. La classifica parla chiaro con l’Atletico Madrid che detta legge da tempo e Real e Barca che inseguono. Più staccate, ma senza perdere le sper ...