Hotel non versa tassa di soggiorno: sequestri per 200mila euro a Ischia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (NA) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla seconda sezione della procura della Repubblica partenopea, ha eseguito, su disposizione del tribunale di Napoli, un decreto di sequestro preventivo di beni del valore di quasi 200mila euro. Il provvedimento cautelare patrimoniale riguarda due società che gestiscono un noto albergo di Lacco Ameno, a Ischia. In particolare, i finanzieri della tenenza di Ischia hanno riscontrato irregolarità commesse da parte della struttura ricettiva, ovvero il mancato versamento dell’imposta di soggiorno, per gli anni 2018 e 2019, che invece riscuoteva dai clienti e la conseguente mancata presentazione della dichiarazione della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(NA) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla seconda sezione della procura della Repubblica partenopea, ha eseguito, su disposizione del tribunale di Napoli, un decreto di sequestro preventivo di beni del valore di quasi. Il provvedimento cautelare patrimoniale riguarda due società che gestiscono un noto albergo di Lacco Ameno, a. In particolare, i finanzieri della tenenza dihanno riscontrato irregolarità commesse da parte della struttura ricettiva, ovvero il mancatomento dell’imposta di, per gli anni 2018 e 2019, che invece riscuoteva dai clienti e la conseguente mancata presentazione della dichiarazione della ...

