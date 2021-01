Honor V40 | il primo smartphone dell’era post-Huawei

Leggi su wired

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (Foto:)La ripartenza didopo la vendita da parte dilo scorso novembre è ufficiale con il nuovo modelloV40 che debutta in Cina e presto dovrebbe giungere anche da noi in Europa. Il nuovo top di gamma si presenta con un design gradevole e con una scheda equilibrata ma senza spunti particolari, per mantenere il prezzo piuttosto abbordabile. La nuova ammiragliaV40 si presenta in tre colorazioni – titanio, nero e oro rosa – con un abbondante schermo oled da 6,72 pollici con bordi curvi sui lati lunghi e fotocamera anteriore doppia da 16 megapixel più sensore per la temperatura del colore alloggiata in un foro in alto a sinistra. Il refresh dello schermo è di 120 Hz per venire incontro alle esigenze dei gamer, il rapporto con lo spazio frontale è del 92,3% e gamma di colori ...