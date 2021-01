Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano show, i Foxes battono Graz per 4-0 (Di sabato 23 gennaio 2021) E’ una serata perfetta per Bolzano, che nel trentottesimo round di ICE Hockey League 2020-2021 batte Graz per 4-0 consolidando così il primato in classifica. I Foxes con questi tre punti salgono a quota 73 punti, a +6 (e due partite in meno) sul Fehervar e a +8 sul Klagenfurt. Al Palaonda le cose si mettono subito bene per gli altoatesini, che sbloccano il risultato dopo appena 3? Grazie a Findlay, che approfitta di una situazione di power play e concretizza l’assist di Bardaro e Stollery. Al 17? Bolzano trova il raddoppio con Robertson, che va a segno su assist di Gazley e Findlay. Nel secondo periodo i Foxes chiudono definitivamente la pratica con le marcature di Gazley al 29? (su assist di Findlay e Frank) e di Miceli al 34? (su ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) E’ una serata perfetta per, che nel trentottesimo round di ICE2020-batteper 4-0 consolidando così il primato in classifica. Icon questi tre punti salgono a quota 73 punti, a +6 (e due partite in meno) sul Fehervar e a +8 sul Klagenfurt. Al Palaonda le cose si mettono subito bene per gli altoatesini, che sbloccano il risultato dopo appena 3?ie a Findlay, che approfitta di una situazione di power play e concretizza l’assist di Bardaro e Stollery. Al 17?trova il raddoppio con Robertson, che va a segno su assist di Gazley e Findlay. Nel secondo periodo ichiudono definitivamente la pratica con le marcature di Gazley al 29? (su assist di Findlay e Frank) e di Miceli al 34? (su ...

