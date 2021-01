"Ho l'anticoncezionale Neutro". Poi le violenze sulle minorenni

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Andrea Siravo Il 50enne, condannato già a 8 anni, agganciava con finti profili social ragazzine promettedo di farle stare bene con un formidabile metodo. A marzo nuovo processo per altri 11 casi Solo il coraggio di una ragazzina ha impedito a un rispettabile ingegnere di 50 anni residente in Brianza di continuare ad adescare onlinespacciandosi per un ginecologo di “fama mondiale” in possesso di “”, un formidabile metodo. Il “dottor Alberto Berti”, arrestato nella primavera del 2019 e già condannato in abbreviato a 8 anni di reclusione nel maggio scorso per lesessuali a una quindicenne e una diciassettenne, il prossimo marzo comparirà in udienza preliminare davanti al gup di Milano Manuela Accurso Tagano per rispondere di altri ...