Haute Couture primavera estate 2021, il calendario degli eventi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Haute Couture 2021, è arrivato il momento: dopo la settimana della moda di Milano e quella di Parigi dedicate alle collezioni maschili per l'autunno inverno 2021/2022, arriva, dal 25 al 28 gennaio, il momento delle creazioni più preziose per la stagione primavera estate 2021. Leggi anche › Milano Moda Uomo autunno inverno 2021/2022, tutto sulle nuove collezioni Qualche assente, due grandi debutti, ma, soprattutto, ancora una volta un'edizione completamente digitale, perché l'emergenza non permette un ritorno alla normalità. Le presentazioni, sostanzialmente, sono create secondo due possibilità: la registrazione di un effettivo show ma a porte ...

