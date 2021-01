Guida tv Sabato 23 gennaio 2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Sabato 23 gennaio Rai 1ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:35 Affari Tuoi Viva Gli sposiore 22:50 #AnneFrank Vite ParalleleDocufilm su come sarebbe stata la vita di Anne Frank se fosse sopravvissuta al campo di Bergen-Belsen Rai 2ore 19:40 NCIS Los Angeles ore 20:30 Tg2 ore 21:05 FBI 2×15 1a Tv ore 21:50 Blue Bloods 10×06 1a Tv ore 22:40 Instinct 1×03 ore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:00 Blobore 20:30 Le Parole della Settimana ore 21:45 La dannazione della sinistra – Cronache di una scissione Docufilm a 100 anni dalla nascita del PCIore 23:45 TgR Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:00 Tg5 ore 20:35 Striscia la notizia (show) ore 21:20 C’è posta per Te Can Yaman e Michele Riondino tra gli ospiti ore 00:50 TG 5 Italia 1ore 19:30 CSI Miami (2 ep.)ore 21:20 Kung Fu Panda ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv23Rai 1ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:35 Affari Tuoi Viva Gli sposiore 22:50 #AnneFrank Vite ParalleleDocufilm su come sarebbe stata la vita di Anne Frank se fosse sopravvissuta al campo di Bergen-Belsen Rai 2ore 19:40 NCIS Los Angeles ore 20:30 Tg2 ore 21:05 FBI 2×15 1a Tv ore 21:50 Blue Bloods 10×06 1a Tv ore 22:40 Instinct 1×03 ore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:00 Blobore 20:30 Le Parole della Settimana ore 21:45 La dannazione della sinistra – Cronache di una scissione Docufilm a 100 anni dalla nascita del PCIore 23:45 TgR Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:00 Tg5 ore 20:35 Striscia la notizia (show) ore 21:20 C’è posta per Te Can Yaman e Michele Riondino tra gli ospiti ore 00:50 TG 5 Italia 1ore 19:30 CSI Miami (2 ep.)ore 21:20 Kung Fu Panda ...

