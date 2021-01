Gualtieri assicura politiche espansive finché l’Italia non ripartirà

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 gennaio 2021) In occasione dell’avvio della presidenza italiana del G20, nel mezzo della crisi di governo, il ministro dell’Economia Robertoin un intervento sul Sole 24 Ore scrive che il governo italiano è convinto «dell’importanza di continuare a seguirefiscali e monetariefino a quando non saremo tornati su un sentiero consolidato di crescita. Ritirare anzitempo il supporto all’attività economica sarebbe un grave errore». Anzi – scrive il ministro – «occorrerà semmai orientare la politica di bilancio verso la spinta agli investimenti». Ma «non vogliamo e non possiamo accontentarci di un ritorno alla normalità», continua. «L’attuale congiuntura offre l’opportunità di sviluppare nuovi paradigmi per garantire una prosperità diffusa e accompagnare la trasformazione verso società più sostenibili, digitali e inclusive. Il ...