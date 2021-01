Grandi opere, una questione meridionale Nel Recovery plan pochi cantieri al Nord (Di venerdì 22 gennaio 2021) Premiato il bacino elettorale grillino. Delle 17 infrastrutture commissariate, il governo ne colloca solo 5 nelle regioni settentrionali Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Premiato il bacino elettorale grillino. Delle 17 infrastrutture commissariate, il governo ne colloca solo 5 nelle regioni settentrionali

nzingaretti : La nomina da parte del Governo dei Commissari per le Grandi Opere è una bella notizia per il Paese e per il Lazio:… - GruppoFICamera : Lo chiariamo una volta per tutte: mai sosterremo il #Governo del reddito di cittadinanza, dei banchi a rotelle, del… - EleonoraEvi : Con i suoi ricatti #Renzi è riuscito a far saltare oltre 5 miliardi di euro destinati alla #transizionegreen, spost… - PorcariDaniele : RT @sole24ore: La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #22gennaio: mercati e #politica, #WallStreet scommette su #Biden. B20 al via… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #22gennaio: mercati e #politica, #WallStreet scommette su #Biden. B… -

Ultime Notizie dalla rete : Grandi opere Grandi opere e commissari, Merlo: "I presidenti dei porti potranno dare l'accelerata" Telenord Profondo Oro la mostra di Flavio Favelli per Arte in Fabbrica a Calenzano

La mostra di Flavio Favelli, Profondo Oro, a cura di Pietro Gaglianò per Arte in Fabbrica, spazio espositivo dell’azienda Gori Tessuti e Casa di Calenzano (Firenze), […] ...

Raddoppio Orte-Falconara Macello nominato commissario

Sono stati nominati i commissari per sbloccare tre opere fondamentali delle Marche: la E78 Fano-Grosseto, la SS4 Salaria e la rete ferroviaria Orte-Falconara, che prevede il raddoppio della linea di c ...

La mostra di Flavio Favelli, Profondo Oro, a cura di Pietro Gaglianò per Arte in Fabbrica, spazio espositivo dell’azienda Gori Tessuti e Casa di Calenzano (Firenze), […] ...Sono stati nominati i commissari per sbloccare tre opere fondamentali delle Marche: la E78 Fano-Grosseto, la SS4 Salaria e la rete ferroviaria Orte-Falconara, che prevede il raddoppio della linea di c ...