Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ammette: "Spero che Giulia De Lellis e Andrea Damante..." (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tommaso Zorzi fa una confessione, irrealizzabile, su Giulia De Lellis e Andrea Damante nella Casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 22 gennaio 2021)fa una confessione, irrealizzabile, suDenella Casa delVip.

trash_italiano : Grande Fratello Vip: polemica sul web per una frase molto sospetta della regia su Tommaso Zorzi – VIDEO - trash_italiano : #GFVIP, a sorpresa Venerdì entrerà un’ultima concorrente: Alda D'Eusanio - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - _TommyilGFseitu : RT @indy_sponente: IL GRANDE FRATELLO È QUEL PROGRAMMA IN CUI TI FANNO CENSURARE LA PAROLA ANSIA MA PUOI URLARE TANTE VOLTE CHE UCCIDERESTI… - obvae_ : RT @indy_sponente: IL GRANDE FRATELLO È QUEL PROGRAMMA IN CUI TI FANNO CENSURARE LA PAROLA ANSIA MA PUOI URLARE TANTE VOLTE CHE UCCIDERESTI… -