Grande Fratello Vip 5, Giuliano Condorelli lascia Rosalinda Cannavò per telefono (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una vera e propria doccia fredda è piombata su Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco), concorrente del Grande Fratello Vip 5. Stando a quanto riportato da Fanpage, infatti, la sorella l’avrebbe messa al corrente, durante una telefonata, della volontà di Giuliano Condorelli, suo attuale fidanzato, di prendersi una pausa di riflessione. Rimangono sconosciuti i motivi per cui Giuliano avrebbe deciso di lasciare alla sorella di Rosalinda Cannavò l’arduo compito di recapitare una notizia del genere. Una volta appresa la decisione di Condorelli, Rosalinda si sarebbe sfogata con i suoi coinquilini, raccontando come già in passato si fosse ripetuta una situazione analoga. L’attrice ... Leggi su trendit (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una vera e propria doccia fredda è piombata su(in arte Adua Del Vesco), concorrente delVip 5. Stando a quanto riportato da Fanpage, infatti, la sorella l’avrebbe messa al corrente, durante una telefonata, della volontà di, suo attuale fidanzato, di prendersi una pausa di riflessione. Rimangono sconosciuti i motivi per cuiavrebbe deciso dire alla sorella dil’arduo compito di recapitare una notizia del genere. Una volta appresa la decisione disi sarebbe sfogata con i suoi coinquilini, raccontando come già in passato si fosse ripetuta una situazione analoga. L’attrice ...

trash_italiano : Grande Fratello Vip: polemica sul web per una frase molto sospetta della regia su Tommaso Zorzi – VIDEO - trash_italiano : #GFVIP, a sorpresa Venerdì entrerà un’ultima concorrente: Alda D'Eusanio - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - Ciastenkidrauhl : RT @cavoleteverz: Dayane che vince il grande Fratello sarebbe un po' come l'edizione di Amici in cui vinse Virginio. Non so se ve lo ricord… - rumba15342942 : RT @rumba15342942: @MT_Meli_ #AvantiSenzaConte e Casalino. Basta grande fratello -