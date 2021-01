Grande Fratello Vip 5, "Giulia Salemi mi ha fatto una cosa orribile": l'accusa di Guendalina Tavassi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Guendalina Tavassi parlando a Casa Chi di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5 non ha potuto fare a meno di manifestare la sua antipatia per Giulia Salemi. Guendalina Tavassi non sopporta Giulia Salemi e ha spiegato il motivo di questa sua antipatia verso la gieffina in un'intervista al talk show Casa Chi: l'ex concorrente dell'Isola dei famosi ha detto che l'influencer di origini persiane è un'arrivista disposta a tutto per ottenere popolarità. Mentre Giulia Salemi è all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 una delle sue rivali, Guendalina Tavassi, è stata intervistata da Casa Chi e ha raccontato il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021)parlando a Casa Chi di alcuni concorrenti delVip 5 non ha potuto fare a meno di manifestare la sua antipatia pernon sopportae ha spiegato il motivo di questa sua antipatia verso la gieffina in un'intervista al talk show Casa Chi: l'ex concorrente dell'Isola dei famosi ha detto che l'influencer di origini persiane è un'arrivista disposta a tutto per ottenere popolarità. Mentreè all'interno della casa delVip 5 una delle sue rivali,, è stata intervistata da Casa Chi e ha raccontato il ...

