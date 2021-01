Grande Fratello Vip 5, Alda D'Eusanio nuova concorrente del reality? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo rumors Alda D'Eusanio entrerà il prossimo 29 gennaio come ultima concorrente del reality, l'opinionista di Barbara D'Urso avrebbe chiesto di partecipare con il suo pappagallo. Alda D'Eusanio entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 5 a meno di un mese dalla fine del reality? La notizia è stata diffusa da Dagospia che ha specificato che l'opinionista di Barbara D'Urso avrebbe chiesto di poter essere accompagnata dal suo inseparabile pappagallo. La finale del Grande Fratello Vip 5 è stata spostata alla fine di febbraio, data non ancora ufficializzata da Alfonso Signorini ai concorrenti. Secondo Dagospia gli ingressi nella casa di Cinecittà non sono finiti: il prossimo 29 gennaio infatti dovrebbe ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo rumorsD'entrerà il prossimo 29 gennaio come ultimadel, l'opinionista di Barbara D'Urso avrebbe chiesto di partecipare con il suo pappagallo.D'entrerà nella casa delVip 5 a meno di un mese dalla fine del? La notizia è stata diffusa da Dagospia che ha specificato che l'opinionista di Barbara D'Urso avrebbe chiesto di poter essere accompagnata dal suo inseparabile pappagallo. La finale delVip 5 è stata spostata alla fine di febbraio, data non ancora ufficializzata da Alfonso Signorini ai concorrenti. Secondo Dagospia gli ingressi nella casa di Cinecittà non sono finiti: il prossimo 29 gennaio infatti dovrebbe ...

