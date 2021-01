matteosalvinimi : #Salvini:Confidiamo nella saggezza del presidente Mattarella. Gli abbiamo chiesto se ritenga che un governo affidat… - TV7Benevento : Governo: Tabacci, 'se maggioranza non si rafforza elezioni inevitabili'... - Frances35601317 : RT @matteosalvinimi: #Salvini:Confidiamo nella saggezza del presidente Mattarella. Gli abbiamo chiesto se ritenga che un governo affidato a… - badkiki1 : RT @matteosalvinimi: #Salvini:Confidiamo nella saggezza del presidente Mattarella. Gli abbiamo chiesto se ritenga che un governo affidato a… - niclanrg : RT @matteosalvinimi: #Salvini:Confidiamo nella saggezza del presidente Mattarella. Gli abbiamo chiesto se ritenga che un governo affidato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Tabacci

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Se la maggioranza non si rafforza il passaggio elettorale sarà inevitabile". Lo ha affermato Bruno Tabacci, ospite di 'Start' su Sky Tg24.Tegola Cesa e relazione Bonafede in Senato: Conte ha una settimana per convincere esponenti Forza Italia e Italia Viva ed evitare elezioni anticipate ...