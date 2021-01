Governo, sondaggio: Italia divisa a metà 49% elezioni, 49% avanti con Conte (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ovviamente il 49% favorevole al Governo è formato da grillini e piddini, mentre chi vuole le elezioni sono simpatizzanti di Fratelli d'Italia e della Lega Leggi su firenzepost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ovviamente il 49% favorevole alè formato da grillini e piddini, mentre chi vuole lesono simpatizzanti di Fratelli d'e della Lega

LegaSalvini : ++ SONDAGGIO 21 GENNAIO: LEGA IN CRESCITA E SALDAMENTE PRIMO PARTITO, GLI ITALIANI VOGLIONO UN GOVERNO DI CENTRODES… - LegaSalvini : CENTRODESTRA A VALANGA ANCHE COL PARTITO DI CONTE. IL SONDAGGIO CHE TERRORIZZA PD E M5S: SPARITI - GiulioCentemero : ??Ultimo sondaggio clamoroso sulla crisi di governo: il 54% degli italiani chiede che il #centrodestra guidi il pae… - SignorAldo : RT @you_trend: @EuromediaR @RaiPortaaPorta ?? Sondaggio @EuromediaR per @RaiPortaaPorta Per 1 italiano su 3 (33,1%) il Governo Conte II dur… - FirenzePost : Governo, sondaggio: Italia divisa a metà 49% elezioni, 49% avanti con Conte -