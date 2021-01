Governo: Rotondi, 'leale a Berlusconi ma ad elezioni non seguirò Salvini' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Sono stato eletto a Pescara in una lista denominata ‘Berlusconi presidente'. La gente ha votato per Silvio, mica per me. Adesso non è che io voto di testa mia e mi metto a fare il fenomeno nel palazzo di Montecitorio. Alle elezioni di giugno è diverso: con Salvini a capo di una coalizione sbilanciata a destra, assumerò una iniziativa politica -peraltro già pronta- di segno opposto". Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Fi ala Camera. "Non sottovalutate la forza dei miei argomenti politici, culturali e religiosi: potrei convincere anche il presidente Berlusconi -aggiunge- ad una avventura nuova che elezioni improvvise renderebbero entusiasmante come la discesa in campo del 1994. La lista che formeremo sarà il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Sono stato eletto a Pescara in una lista denominata ‘presidente'. La gente ha votato per Silvio, mica per me. Adesso non è che io voto di testa mia e mi metto a fare il fenomeno nel palazzo di Montecitorio. Alledi giugno è diverso: cona capo di una coalizione sbilanciata a destra, assumerò una iniziativa politica -peraltro già pronta- di segno opposto". Lo afferma Gianfranco, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Fi ala Camera. "Non sottovalutate la forza dei miei argomenti politici, culturali e religiosi: potrei convincere anche il presidente-aggiunge- ad una avventura nuova cheimprovvise renderebbero entusiasmante come la discesa in campo del 1994. La lista che formeremo sarà il ...

