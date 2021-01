Governo: Patuanelli, 'senza costruttori né Renzi? Nessuna alternativa al voto' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos) - Se fallisce l'operazione 'costruttori' e con Renzi è chiuso il dialogo definitivamente, come ha detto oggi Crimi, restano le elezioni anticipate? "Crimi ha perfettamente ragione, non ci sono alternative". Lo dice Stefano Patuanelli a Affaritaliani.it. In caso di elezioni politiche anticipate pensa che il premier Conte possa guidare il M5S ed essere il candidato premier della coalizione? "Il presidente deciderà cosa fare, ma personalmente confermo quanto ho sempre detto: Conte è il punto di equilibrio di questa maggioranza e dovrebbe essere il candidato premier", dice ancora il ministro dello Sviluppo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos) - Se fallisce l'operazione '' e conè chiuso il dialogo definitivamente, come ha detto oggi Crimi, restano le elezioni anticipate? "Crimi ha perfettamente ragione, non ci sono alternative". Lo dice Stefanoa Affaritaliani.it. In caso di elezioni politiche anticipate pensa che il premier Conte possa guidare il M5S ed essere il candidato premier della coalizione? "Il presidente deciderà cosa fare, ma personalmente confermo quanto ho sempre detto: Conte è il punto di equilibrio di questa maggioranza e dovrebbe essere il candidato premier", dice ancora il ministro dello Sviluppo.

