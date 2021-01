Governo, Paola Binetti (Udc): “Pronta a tutto per salvare la legislatura” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Se vuole unire i piccoli soggetti che stanno al centro, io ci sono”. Così la senatrice dell’Udc Paola Binetti interviene a favore del progetto del premier Giuseppe Conte per allargare la maggioranza di Governo. Un tentativo che si fa sempre più difficile, soprattutto dopo la notizia dell’indagine dei pm di Catanzaro sul segretario Udc Lorenzo Cesa. Ma ora Binetti si dice Pronta a “fare di tutto” perché la legislatura non finisca in anticipo. “Il Governo attuale può fare due scelte: o una captatio benevolentiae verso Italia Viva, o guardare al centro“, ha dichiarato la senatrice al Messaggero. In questo secondo caso, Conte non troverebbe “una prateria vuota”, sostiene, perché “c’è già l’Udc”. Il partito al Senato conta 3 ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Se vuole unire i piccoli soggetti che stanno al centro, io ci sono”. Così la senatrice dell’Udcinterviene a favore del progetto del premier Giuseppe Conte per allargare la maggioranza di. Un tentativo che si fa sempre più difficile, sopratdopo la notizia dell’indagine dei pm di Catanzaro sul segretario Udc Lorenzo Cesa. Ma orasi dicea “fare di” perché lanon finisca in anticipo. “Ilattuale può fare due scelte: o una captatio benevolentiae verso Italia Viva, o guardare al centro“, ha dichiarato la senatrice al Messaggero. In questo secondo caso, Conte non troverebbe “una prateria vuota”, sostiene, perché “c’è già l’Udc”. Il partito al Senato conta 3 ...

