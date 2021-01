Governo: Mastella, 'non voterei relazione Bonafede' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Avverto la maggioranza che nei prossimi giorni avrà un problema. Se io fossi in Senato non voterei la relazione annuale del ministro della Giustizia Bonafede”. Lo ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ospite del programma TGtg su Tv2000. “La vedo dura – ha aggiunto Mastella a Tv2000 - e nulla vieta che possa essere messo da parte un ministro della Giustizia. Non mi piace questa forma di giustizialismo ad oltranza che è stata portata avanti da Bonafede. Su questo personalmente mi asterrei”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Avverto la maggioranza che nei prossimi giorni avrà un problema. Se io fossi in Senato nonlaannuale del ministro della Giustizia”. Lo ha detto il sindaco di Benevento, Clemente, ospite del programma TGtg su Tv2000. “La vedo dura – ha aggiuntoa Tv2000 - e nulla vieta che possa essere messo da parte un ministro della Giustizia. Non mi piace questa forma di giustizialismo ad oltranza che è stata portata avanti da. Su questo personalmente mi asterrei”.

